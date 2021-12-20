Андрей Барышев исполнил мечту четырехлетней Варвары из Магнитогорска

Фото: Соцгород

Девочка попросила купить ей телевизор. Уже на днях долгожданный подарок будет доставлен адресату. В своем письме девочка написала: «Новый год — мой любимый праздник, именно на этом празднике приходит Дедушка Мороз и дарит нам подарки. Снеговички, передайте, пожалуйста, Деду Морозу, что я хочу в подарок телевизор для детской комнаты. Чтобы я смогла смотреть мультики, петь в караоке и танцевать. У нас в комнате есть компьютер, но он почти всегда занят — моя сестра Илона делает за ним уроки. И тогда я смогу веселиться от души и не отвлекать сестренок. С Новым годом, Снеговики-Добряки, желаю вам счастья и здоровья!»

Фото: Соцгород

Андрей Барышев не мог не откликнуться на такое трогательное письмо и решил исполнить мечту Варвары.

Фото: Соцгород

К слову сказать, лидер «Соцгорода» уже не первый год принимает участие в проекте «Снеговики-добряки». В прошлом году юная челябинка получила в подарок от депутата Госдумы самокат.

По словам мецената, подобные акции объединяют людей и делают мир добрее: «Дарить подарки всегда приятно. Особенно детям, ведь они искренне верят в чудо, загадывают желания под Новый год. И очень хочется, чтобы все детские мечты сбывались. Поэтому я благодарен организаторам, спонсорам, всем участникам проекта и призываю неравнодушных людей присоединиться!», — сказал Андрей Барышев.

Фото: Соцгород

Для общественного движения «Соцгород» подобные проекты стали уже доброй традицией — на протяжении 22 лет оно помогает социально-незащищенным категориям людей, поддерживает ветеранов и молодежь, устраивает детские праздники и новогодние утренники. Сейчас в самом разгаре Благотворительная акция «Новогодний рейд «Сюрприз», в рамках которой организуются выезды деда Мороза и Снегурочки на дом к детям из малообеспеченных семей.