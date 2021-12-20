Уралсиб Онлайн вошел в топ-15 лучших мобильных банков

Мобильный банк Уралсиб Онлайн вернулся в Топ-15 рейтинга лучших мобильных банков для ежедневных задач. Рейтинг представлен компанией Markswebb в рамках исследования Mobile Banking Rank 2021.

Исследование включало в себя кабинетное обследование каждого из мобильных банков по ряду пользовательских сценариев, а также их юзабилити-тестирование. Данные были обработаны с использованием набора критериев, после чего на основе полученных результатов были рассчитаны взвешенные оценки для каждого банка и сформированы рейтинги.

Банк Уралсиб запустил обновленный онлайн-банк для физлиц в начале 2021 года. Он был разработан с использованием современных архитектурных и технических решений, и в его основе лежат лучшие рыночные практики и выявленные в результате множества исследований и интервью потребности клиентов.

Мобильное приложение* можно скачать в магазинах AppStore, Google Play и HUAWEI AppGallery.

*минимальная поддерживаемая версия операционной системы: iOS - 9.3, Android – 6.