Наталья Котова поручила использовать антигололедные средства на тротуарах, но не на всех

Челябинцы пожаловались на скользкие тротуары Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Челябинска Наталья Котова поручила подчиненным наладить очистку тротуаров от снега. На совещании в администрации мэр рассказала о жалобах, с которыми горожане обращаются к ней в соцсетях. Уборкой тротуаров недовольны жители улиц Калинина, Салютной и Хохрякова, а также микрорайона Чурилово.

Затруднения вызвал вопрос о том, стоит ли подсыпать пешеходные дорожки противогололедными средствами.

— Снег идет, подсыпка продолжается. Если тротуары не подсыпать, они будут скользкие. Сегодня читаю в соцсетях: «Не подсыпайте тротуары». Часть жителей просит, наоборот, подсыпать тротуар, — рассказала Наталья Котова. — Здесь надо разбираться в каждом случае индивидуально. Подключайте глав районов и управляющие компании, чтобы найти истину.

Мэр также напомнила о метеопрогнозе на неделю: к выходным обещают резкое похолодание. Наталья Котова поручила дорожникам убрать снежную кашу с улиц до того, как ударит мороз.

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