В Новый год в Челябинске похолодает до -31 градуса

Похолодание начнется уже через несколько дней Фото: Олег УКЛАДОВ

Метеорологи предсказывают, что днем 31 декабря в Челябинске температура воздуха составит -22 градуса, а в новогоднюю ночь похолодает до -31 градуса. Прогноз опубликовал сервис «Яндекс.Погода». По его же данным, мороз продержится до 7 января, затем можно ожидать потепления.

Существенного похолодания жителям Челябинской области стоит ждать еще до наступления праздников. В региональном гидрометцентре обещают, что уже ночью 23 декабря температура воздуха опустится до -18, -23 градусов, а в горных и низинных районах будет до -30 градусов. При этом пойдет небольшой снег, а на дорогах сохранится гололедица.

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