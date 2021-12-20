В Новый год в Челябинске похолодает до -31 градуса

Похолодание начнется уже через несколько дней
Фото: Олег УКЛАДОВ
Метеорологи предсказывают, что днем 31 декабря в Челябинске температура воздуха составит -22 градуса, а в новогоднюю ночь похолодает до -31 градуса. Прогноз опубликовал сервис «Яндекс.Погода». По его же данным, мороз продержится до 7 января, затем можно ожидать потепления.
Существенного похолодания жителям Челябинской области стоит ждать еще до наступления праздников. В региональном гидрометцентре обещают, что уже ночью 23 декабря температура воздуха опустится до -18, -23 градусов, а в горных и низинных районах будет до -30 градусов. При этом пойдет небольшой снег, а на дорогах сохранится гололедица.
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