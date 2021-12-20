В ДТП на трассе М-5 в Челябинской области один человек погиб, два пострадали

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Авария произошла утром 20 декабря на 1550-м километре трассы М-5 в Ашинском районе. В ДТП попали Mitsubishi Lancer, Geely MK Cross и «ГАЗель».

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, Mitsubishi по неизвестной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. После этого иномарку развернуло, она врезалась уже в попутно ехавший позади Geely.

33-летний водитель Mitsubishi получил тяжелые травмы. Мужчину госпитализировали, но уже в больнице он умер.

В больнице сейчас находятся пострадавшие: 28-летний пассажир Mitsubishi и 25-летний пассажир Geely.

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