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Происшествия20 декабря 2021 11:16

В центре Челябинска человек провалился в реку Миасс

Его достали из воды без признаков жизни
Елена КОЛЧИНА
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Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Мужчина провалился под лед на реке Миасс в Челябинске. Инцидент произошел днем 20 декабря.

Очевидцы вызвали спасателей.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, мужчину обнаружили в 15 метрах от берега. Спасатели добрались до места пролома в ледяной поверхности, используя веревку и надувную лодку.

Пострадавшего достали из воды, когда он уже не подавал признаков жизни. Мужчину передали приехавшим по тревоге работникам скорой помощи.

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