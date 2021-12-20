В центре Челябинска человек провалился в реку Миасс

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
Мужчина провалился под лед на реке Миасс в Челябинске. Инцидент произошел днем 20 декабря.
Очевидцы вызвали спасателей.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, мужчину обнаружили в 15 метрах от берега. Спасатели добрались до места пролома в ледяной поверхности, используя веревку и надувную лодку.
Пострадавшего достали из воды, когда он уже не подавал признаков жизни. Мужчину передали приехавшим по тревоге работникам скорой помощи.
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