В Челябинске на 8 лет осудили бывшего сотрудника колонии, который за деньги «помогал» заключенным

Фото: архив «КП»

В Челябинске осудили бывшего инспектора безопасности исправительной колонии № 2. Мужчина признан виновным в получении взяток, превышении должностных полномочий и покушении на сбыт наркотических средств.

— В суде установлено, что 22-летний сотрудник исправительной колонии в мае 2021 года неоднократно получал взятки от осужденного за пронос на территорию исправительного учреждения мобильных телефонов и сим-карт, всего получил на сумму около 85 тыс. рублей. Кроме того, подсудимый пытался пронести на территорию колонии наркотическое средство- марихуану для осужденного, однако его действия были пресечены сотрудниками учреждения, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Теперь бывший сотрудник исправительной колонии сам отправится в тюрьму на 8 лет. Также, в качестве наказания суд избрал ему штраф в размере 150 тыс. рублей и запрет занимать должности в органах государственной власти на 4 года. Кроме того, он лишится и заслуженного ранее звания «прапорщик внутренней службы». Дополнительное наказание получит и заключенный, который «заказал» марихуану. За покушение на приобретение наркотических средств к полученному ранее сроку ему добавится 3,5 года лишения свободы.

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