Челябинцев приглашают в Публичную библиотеку для обсуждения транспортной реформы города

Изменения в маршрутах общественного транспорта вступают в силу с 1 января 2022 года. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с 1 января 2022 года существенно изменится расписание и количество маршрутов общественного транспорта. Причем добавятся новые направления, а некоторые старые и вовсе будут пересмотрены. У горожан могут возникнуть вопросы касательно транспортной реформы, поэтому власти приглашают их на обсуждение в здание Публичной библиотеки на улице Ленина. Встреча состоится во вторник, 21 декабря, в 16:00.

— Специалисты ОГКУ Организатор перевозок дадут пояснения, как будет следовать транспорт с января 2022 года, —сообщили в региональном Миндортрансе, —Вход строго по QR-кодам. Приходите пораньше, количество мест будет ограничено в связи с понятными условиями

Актуальная информация о предстоящих изменениях в общественном транспорте собрана в специальном разделе на сайте регионального Миндортранса. Ознакомиться с ней можно по ссылке. Также сведения о реформе находятся на канале @cheltrans в Telegram.

Кроме того, в ближайшее время власти подготовят листовки по отдельным маршрутам и разместят их в общественном транспорте и на остановках. А чуть позже будет открыта горячая линия для приема звонков.

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