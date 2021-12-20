В Челябинске образовалась огромная пробка из-за ДТП с участием ГАЗели и легковушки

Фото: читатель КП-Челябинск

Челябинск вечером в понедельник, 20 декабря, встал в девятибалльных пробках. Заторы наблюдается не только в центре, но и в других частях города. Но особенно сильнее всего страдает подъезд к ЧМЗ со стороны Тракторозаводского района.

— Застрял на улице Героев Танкограда. За 10 минут проехал только 700 метров. Видимо, поужинать мне предстоит еще нескоро, — сообщил читатель КП-Челябинск.

Фото: Сергей Смашников

Фото: Сергей Смашников

Ситуация на дорогах. Источник: Яндекс. Пробки

Как рассказал другой очевидец, на Т-образном перекрестке Северный луч — Героев Танкограда произошла авария. Это как раз и послужило причиной пробки.

— Столкнулись газель и легковушка. Пробка огромная, начиная с Хлебозаводской. Запечатали полосы, движение только по одной идет, — сообщает очевидец.

Источник: Яндекс. Пробки

Фото: Сергей Смашников

Напомним, этим утром в Челябинске наблюдались пробки в 8 баллов. Из-за снега и льда сразу на нескольких участках дорог произошли ДТП.

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