Челябинский омбудсмен встретилась с солдатом, зашившим себе рот после ссоры с девушкой

Омбудсмен поговорила с солдатом и его сослуживцами. Фото: уполномоченный по правам человека в Челябинской области

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко осуществила визит в чебаркульскую танковую дивизию, чтобы встретиться с солдатом-срочником, который зашил себе рот нитками. Она поговорила с молодым человеком без присутствия посторонних и расспросила об инциденте.

— Мы долго общались, он рассказал мне о мотивах своего, мягко скажем, странного поступка. По понятным причинам, озвучивать их я не стану. Отмечу только, что на стрессовые факторы, связанные с кардинальным изменением образа жизни, наложились личные обстоятельства. Конечно, нельзя признать такой способ реагирования адекватным. Оставила ему свои контакты, чтобы и он, и мама, при необходимости, могли со мной связаться, — рассказала Юлия Сударенко.

По словам омбудсмена, сейчас здоровью солдата ничего не угрожает, а какие-либо травмы после произошедшего у него отсутствуют.

Кроме того, Юлия Сударенко поговорила со сослуживцами молодого человека. Они рассказали, что парень всегда был общителен за исключением того дня, когда произошел инцидент. В тот раз после разговора по телефону солдат выглядел очень подавленным.

Фото: СОЦСЕТИ

Инцидент произошел в минувшую среду, 15 декабря. Вечером молодой человек поговорил с мамой, а затем позвонил девушке и поругался с ней. Как следует из документа, поводом стали события восьмимесячной давности, когда Иван сделал комплименты ее подругам.

После этого разговора молодой человек начал мучаться угрызениями совести, что нагрубил девушке. Он решил наказать себя и, запершись в туалете, зашил себе рот.

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