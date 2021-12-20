Исторический музей Южного Урала получил шесть картин итальянского художника Руффо Казелли

Фото: пресс-служба Государственного исторического музея Южного Урала

В Челябинске Государственный исторический музей Южного Урала получил в дар шесть картин известного итальянского художника Руффо Казелли (1932–2020), который является родоначальником нового направления в искусстве - кибернетического экзистенциализма. Торжественная передача его работ состоялась в понедельник, 20 декабря, в Романовском зале учреждения.

Как сообщили в пресс-службе музея, художник еще в середине XX века в своих работах предвидел расцвет компьютерных технологий, появление киборгов, а также цифровой вселенной. Однако при этом его произведения были поэтичными, человечными и полными смысла.

Фото: пресс-служба Государственного исторического музея Южного Урала

Фото: пресс-служба Государственного исторического музея Южного Урала

Картины передала коллекционер Кармен Гало, по инициативе которой в Челябинске этим летом была организована выставка Руффо Казелли «За каждым фактом стоит тень» - это первое мероприятие в России после смерти художника. Именно поэтому Государственный исторический музей Южного Урала был удостоен чести принять в подарок его картины.

В самом музее заявили, что они получили шикарный подарок. В ближайшем будущем представители учреждения собираются как можно чаще выставлять работы Руффо Казелли для показа публике.

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