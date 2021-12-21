Студенты ЮУрГУ будут сдавать почти все экзамены дистанционно

Фото: пресс-служба ЮУрГУ

В Южно-Уральском государственном университете проведут зимнюю сессию в дистанционном формате. Большинство зачетов и экзаменов студенты будут сдавать удаленно.

Как сообщили в пресс-службе вуза, прийти на экзамен лично понадобится только старшекурсникам политехнического института, изучавшим 8 дисциплин, знания по которым нельзя проверить без специального оборудования. В частности, в очном формате пройдут экзамены по основам проектирования средств поражения, физике взрыва и удара, стартовым комплексам ракет и проектированию реактивных боеприпасов.

Напомним, с ноября студенты ЮУрГУ учатся дистанционно. На удаленное обучение перешли ради профилактики коронавируса. В университет пускают только инженеров, физиков, химиков которым необходимо работать с лабораторным оборудованием.

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