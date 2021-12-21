В аварии с грузовиком в Челябинской области погибла бабушка, ранен маленький внук

Фото: полиция Южноуральска и Увельского района

Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла вечером 19 декабря в Увельском районе. На 90-м километре дороги Челябинск-Троицк столкнулись LADA Granta и большегрузный Renault Magnum. Погибла пенсионерка, пострадали женщина и ребенок.

Как рассказали в отделе полиции Южноуральска и Увельского района, за рулем LADA находилась 37-летняя женщина. На пассажирских местах ехали ее 65-летняя мать и трехлетний сын.

В снегопад водитель набрала слишком большую скорость и не справилась с управлением. Автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком.

65-летняя пассажирка погибла на месте происшествия. Водитель LADA и мальчик получили травмы, обоих увезли в больницу.

27-летний житель Казахстана, управлявший грузовиком, не пострадал.

В полиции после аварии проводят доследственную проверку.

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