Среди челябинцев разыграют земельный участок в 10 соток

Иллюстрация: "Евродача"

Компания «Евродача» и КП-Челябинск объявляют розыгрыш, по итогам которого участники могут стать обладателями дорогих призов.

Какими призами можно удивить жителей Челябинска?

Для победителей приготовлено три приза общей стоимостью более 200 000 рублей.

Самым дорогим призом станет земельный участок в поселке Солнечный в Сосновском районе площадью 10 соток под строительство евродачи.

Участнику конкурса, занявшему второе место, достанется сертификат номиналом 50 000 рублей. Деньги можно вложить в покупку дома, земельного участка любой площади.

Бронзовому призеру достанется инновационный обогреватель.

Конкурс уже стартовал, а победителей определят 13 января.

Не упустите возможность подарить себе и своей семье новогоднее волшебство. Шанс выиграть есть у каждого. Тем более, что условия конкурса максимально просты.

Что нужно сделать для получения призов?

Всего пять простых шагов могут сделать вас обладателем участка или дачи.

Шаг 1. Нужно сделать фото украшенной елочки или фруктов (овощей) на вашем столе.

Шаг 2. Сочинить четверостишье про "Евродачу" и опубликовать его вместе с фотографией на своей личной странице в социальных сетях "ВКонтакте" или "Инстаграм". Страница должна быть открытой для всех пользователей.

Подписать публикацию хэштегом #хочу_подарок_от_Евродачи.

Шаг 3. Подписаться на сообщества компании «Евродача» во "ВКонтакте" и "Инстаграм".

Шаг 4. Написать в сообщения группы «Хочу выиграть земельный участок», указать свою фамилию, имя и контактный телефон. В ответном сообщении вам назовут ваш порядковый номер.

Определение счастливчиков состоится 13 января 2022 года в 10:00 по адресу: г. Челябинск, ул. Красная 4, пресс-центр с помощью специального оборудования — лототрона — с записью подведения итогов конкурса.

Встретим Старый новый год в потоке эмоций радости и везения!

Всем присутствующим на мероприятии вручения подарков необходимо вооружиться защитной маской и взять с собой паспорт.

Выбирайте счастье вместе с «Евродачей»! И пусть повезет именно вам!

Сроки проведения розыгрыша, информация об организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещены на сайте https://evrodacha74.ru/.

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