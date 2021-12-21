В Челябинской области оштрафовали птицефабрику, сваливавшую помет на поля

Жители Фершампенуаза пожаловались на отходы из убойного цеха и с площадок по выращиванию бройлеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Птицефабрику в Нагайбакском районе уличили в нарушении закона о безопасном обращении с агрохимикатами. ООО «Нагабайский птицеводческий комплекс», входящее в сельскохозяйственный холдинг «Ситно», нелегально складировало на полях куриный помет.

Как рассказали в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, проблему заметили после коллективной жалобы жителей села Фершампенуаз. Граждане рассказали, что из убойного цеха на окраине села, вывозят отходы, загрязняющие поля и реку Гумбейка. Отходы на сельскохозяйственные замели, по словам жителей, привозили также с площадок рядом с поселком Знаменка, где выращивают бройлеров. Из Гумбейки в Фершампенуазе берут питьевую воду.

В Россельхознадзоре провели документарную проверку и обнаружили, что птицефабрика использует в качестве удобрения куриный помет без государственной регистрации и внесения отходов в каталог разрешенных в России пестицидов и агрохимикатов.

— Факт применения данных аргохимикатов указывает на угрозу причинения вреда охраняемым законом ценностям, — сообщили в надзорном ведомстве.

Птицеводческий комплекс привлекли к административной ответственности. За нарушение правил применения агрохимикатов законом предусмотрен штраф от 10 до 100 тыс. рублей.

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