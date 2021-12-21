На челябинского участкового завели уголовное дело за слив данных об умерших

По данным следствия, с мая 2020 года по февраль 2021 года он получил за свою информацию более 48 тыс. рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о получении взятки участковым, который за деньги передавал данные об умерших людях конторе ритуальных услуг. По данным следствия, с мая 2020 года по февраль 2021 года он получил за свою информацию более 48 тыс. рублей.

— Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

Такие случаи в регионе, увы, не редкость. Так, в мае дело о взятках было возбуждено в отношении трех оперативных дежурных и участкового уполномоченного двух районных отделов полиции Челябинска. Их также подозревали в том, что за деньги они передавали информацию об умерших гражданах ритуальным услугам.

В октябре 2020 года бывшего полицейского отправили в колонию на три года. У него данные об умерших людях покупали представители ООО «Ангел».

Журналисты КП-Челябинск расследовали инцидент с наглыми похоронщиками. Они навязали свои услуги родственникам погибшего спустя всего несколько минут после отъезда скорой помощи, аргументируя тем, что из-за ковида в морге могут не принять.

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