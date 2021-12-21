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Общество21 декабря 2021 5:48

Светофор на проблемном перекрестке на Северо-западе Челябинска вернули к обычному режиму работы

На пересечении проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев пытались настроить интеллектуальную схему управления движением, но из-за этого появились дорожные заторы
Елена КОЛЧИНА
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В следующем году светофор снова попытаются перевести в "умный" режим

В следующем году светофор снова попытаются перевести в "умный" режим

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске временно отложили создание «зеленого коридора» для трамваев на Северо-западе. Светофор на перекрестке проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев снова работает в обычном, не «интеллектуальном» режиме. К привычному для автомобилистов алгоритму работы его вернули не навсегда, а только на период повышенной загруженности дорог перед новогодними праздниками. Об этом на своей странице в Facebook рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

— Проблема была в пятницу, когда подрядчик начал настройку светофора на Победы-Молодогвардейцев. Сейчас этот светофор переведен в первоначальный режим на период предновогодних пробок, — сообщил Александр Егоров.

Напомним, на проспекте Победы установили специальные индукционные петли и кнопки управления светофорами. Движение надеются смоделировать так, чтобы создавать минимальное количество задержек для трамваев. В конце прошлой недели «умные» светофоры начали настраивать, но на проспекте Победы и соседних улицах из-за этого образовались заторы. Особенно сложно было проехать через перекресток проспекта и улицы Молодогвардейцев.

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