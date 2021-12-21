«САМОЦВЕТЫ» отдали в добрые руки 3 миллиона

Фото: "САМОЦВЕТЫ"

Красивую точку в большой игре поставили 19 декабря в ТРК «Алмаз». На глазах у присутствующих и зрителей онлайн-трансляции разыграли финальный миллион рублей. Чтобы процесс был максимально честным и прозрачным, все купоны поместили в огромный лототрон. Вытянуть выигрышный билет мог любой желающий.

В итоге заветный миллион разделили между собой 77 человек (полный список здесь).

Фото: "САМОЦВЕТЫ"

Напомним, акция «3 миллиона в добрые руки» стартовала в июне 2021 года. Было проведено 10 промежуточных этапов, где разыграли 2 миллиона и финал с призовым фондом 1 миллион рублей. Победителями стали 205 человек из Магнитогорска, Челябинска, Златоуста, Кургана, Южноуральска, Копейска, Миасса и Чебаркуля. Размеры выигрышей доходили до сотен тысяч. Самый крупный приз составил 322 тысячи рублей.

Не улыбнулась удача ни в одном из этапов акции? Не спешите выбрасывать свой купон! До 31 декабря он дает право воспользоваться дополнительной скидкой 7 процентов (подробности расскажут консультанты в салонах). Таким образом, в акции «3 миллиона в добрые руки» нет проигравших! Победил каждый!

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