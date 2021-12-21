Южноуральские школьники вместе с МТС и Третьяковкой создадут цифровой ботанический атлас России

Школьники Челябинской области помогут создать цифровой атлас. Фото проекта "Поколение М"

Юные жители Челябинской области присоединятся к творческого благотворительному движению проекта МТС «Поколение М» и в онлайн-режиме познакомятся с особенностями ботанической иллюстрации. Они научатся изображать растения акварелью и получат шанс увидеть свои эскизы в современном ботаническом атласе России, который будет представлен в главном музее национального искусства страны.

На онлайн-платформе pokolenie.mts.ru ребят от 11 до 18 лет ждет серия мастер-классов, в ходе которых музейные педагоги расскажут о тонкостях работы акварельной краской. Вдохновляться школьники будут творчеством выдающегося скульптора, художницы и автора акварельного гербария Анны Голубкиной (1864–1927). В видеоформате ребята узнают интересные факты об ученице Родена, самом ярком представителе стиля модерн в скульптуре, и даже побывают на виртуальной экскурсии в ее доме-мастерской, который в данный момент закрыт на реставрацию.

Все желающие дети и подростки также смогут поучаствовать во всероссийском конкурсе, для этого необходимо в любой технике подготовить эскиз рисунка растения своего региона и загрузить фото или скан на сайт «Поколения М». Лучшие работы войдут в ботанический атлас России, который будет составлен из работ победителей и представлен в мультимедийном формате на ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» в Третьяковской галерее в ноябре.

Юные южноуральцы создадут цифровой ботанический атлас России. Фото проекта "Поколение М"

«Третьяковская галерея – один из ключевых и давних партнеров МТС, вместе мы запускаем уже четвертую образовательную программу и конкурс по изобразительному искусству для одаренных детей. Наша главная задача не только открывать ребятам со всей страны равные возможности для творческого развития, независимо от места жительства и социального статуса семей, но и заинтересовывать их классическим искусством, учить понимать его. Для этого мы каждый год выбираем разные темы образовательных курсов и ищем оригинальные способы представить работы победителей», - прокомментировала директор по внешним коммуникациям и связям с общественностью МТС Елена Кохановская.

«В прошлом сезоне эскизы детей легли в основу мультимедийной инсталляции на тему искусства в космическом пространстве, а в этом - лучшие изображения войдут в цифровой ботанический атлас России, который увидит вся страна в стенах легендарной Третьяковской галереи. Это значит, что юным художникам предстоит не только продемонстрировать таланты, но и познакомить зрителей с уникальной флорой своей малой Родины. На мой взгляд, такая задача поможет сформировать ответственное отношение школьников к окружающей среде и пробудить интерес к экологии в целом», - добавила Елена Кохановская.

«За годы сотрудничества с МТС мы познакомили участников «Поколения М» с разными течениями искусства и мотивировали их творить на темы авангарда, пейзажной живописи и даже космоса. В этом году мы решили обратиться к довольно специфическому жанру - ботанической иллюстрации. Растения играют важнейшую роль в природе и жизни человека, но, к сожалению, зачастую люди даже не знают названия тех, что годами стоят на подоконнике. Мы рассчитываем, что совместная обучающая программа с МТС не только вдохновит ребят на изучение природы родного края, но и станет напоминанием о том, что каждый цветок и растение – настоящее произведение искусства, которое необходимо беречь», - отметила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

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