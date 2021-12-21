После задержки рейсов в Челябинском аэропорту открыли приемную прокуратуры

Работе аэропорта мешает погода
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Челябинский аэропорт 21 декабря закрылся из-за сильного снегопада. Сначала расчистить взлетно-посадочную полосу планировали к 13:10, но снег не заканчивался. Срок возобновления работы отодвинули до 16:00.
Задерживаются рейсы в Москву, Волгоград и Новосибирск. На самый большой срок пока отложен рейс в столицу: самолет должен был вылететь в 12:45, но теперь его отправление перенесено на 17:45.
Ситуацию в воздушной гавани взяла на контроль Уральская транспортная прокуратура.
- Представителями авиакомпаний оказываются услуги для пассажиров. С целью недопущения нарушений прав пассажиров прокуратурой в аэропорту организована мобильная приемная, - сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, в Челябинске 21 декабря начался сильный снегопад. Метеорологи не обещают улучшения погоды в ближайшее время.
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