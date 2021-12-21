Для маршрута № 64 в Челябинске выделят дополнительные автобусы

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске для маршрута № 64 выделят дополнительные автобусы. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров.

— На маршрут № 64 мы планируем добавить еще шесть автобусов, они будут ходить еще чаще уже с 1 января, — поделился Егоров. — В целом, в городе добавятся 100 автобусов на все маршруты.

64 маршрут является одним из самых популярных — в часы пик автобусы набиты битком. Он относится к так называемым магистральным маршрутам, которые идут практически через весь город с частым интервалом. Сегодня в Челябинске всего два таких — 64 и 4. Но с нового года власти обещают, что их станет семь, они затронут Парковый-2, Ньютон, Чурилово и другие микрорайоны.

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