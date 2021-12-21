Замминистра транспорта рассказал, почему отложили строительство метротрама в Челябинске

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Проект метротрама в Челябинске откладывается все дальше, и на сегодняший день власти обещают построить его к 2025 году. Заместитель министра транспорта Александр Егоров в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» рассказал, в чем загвоздка.

— Сейчас идет технико-экономическое обоснование, и чем глубже проектировщики погружаются в эту историю, тем больше ньюансов возникает, — уточнил Егоров. — Сейчас уже, возможно, какие-то линии будут чуть-чуть корректироваться, как раз проходят геодезические изыскания. Но губернатор уже неоднократно сообщал, что нам одобрили федеральное финансирование, и мы идем четко по этому следу.

Сейчас инженеры проводят исследования под землей, планы будут корректироваться в зависимости от расположения труб и прочих систем, расположеных там.

Напомним, курировать достройку метротрама в Челябинске будет хозпартнерство «Конгресс-холл», которое отвечало за другой недострой — общественно-деловой центр «Крылья».

Как писала ранее «Комсомолка», проект будущего метротрамвая Алексей Текслер презентовал в мае. Тогда глава региона озвучил цену вопроса: проект достройки оценивается в 45 млрд руб. Средства обеспечит новый финансовый механизм — инфраструктурные кредиты. Для сравнения: прокладка метро в классическом виде обойдется в 100 млрд руб. Засыпка метро — 10 млрд руб. Познакомиться со схемой будущего метро можно по ссылке.

О том, чтобы достроить челябинском метро всерьез заговорили после того, как Владимир Путин затронул эту тему на послании Федеральному Собранию, а затем и во время прямой линии.

Метро в Челябинске — пожалуй, один из самых старых и дорогих долгостроев. Его начали строить в 1992 году. За это время выросло не одно поколение, которое мечтает на нем покататься. Смотрим, какие проекты предлагались ранее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru