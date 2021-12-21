Алексей Текслер объяснил, кто может не пускать ли родителей на детсадовские утренники

Правила посещения утренников будут определять, исходя из состояния здоровья детей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер напомнил, что в регионе не запрещены праздники в детских садах. Нет запрета и на посещение новогодних утренников родителями.

По словам губернатора, родители дошкольников присылают очень много вопросов по поводу предстоящих праздников и волнуются из-за возможных санитарных ограничений. Такие ограничения действительно могут ввести, но решать, запрещать или не запрещать посещение утренников, должны руководители каждого отдельного детского сада.

— Решение нужно принимать, исходя из конкретной эпидситуации в территории и в учебном заведении. Я имею в виду не только коронавирус, но и ОРВИ, — уточнил Алексей Текслер.

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