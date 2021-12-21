Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 декабря 2021 10:06

Алексей Текслер объяснил, кто может не пускать ли родителей на детсадовские утренники

Губернатор рассказал, что полного запрета на посещение праздников нет, но ситуация может быть разной
Елена КОЛЧИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Правила посещения утренников будут определять, исходя из состояния здоровья детей

Правила посещения утренников будут определять, исходя из состояния здоровья детей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер напомнил, что в регионе не запрещены праздники в детских садах. Нет запрета и на посещение новогодних утренников родителями.

По словам губернатора, родители дошкольников присылают очень много вопросов по поводу предстоящих праздников и волнуются из-за возможных санитарных ограничений. Такие ограничения действительно могут ввести, но решать, запрещать или не запрещать посещение утренников, должны руководители каждого отдельного детского сада.

— Решение нужно принимать, исходя из конкретной эпидситуации в территории и в учебном заведении. Я имею в виду не только коронавирус, но и ОРВИ, — уточнил Алексей Текслер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru