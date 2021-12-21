В Челябинске начали судить студента-повара, который сообщил о массовом убийстве

Свою вину в произошедшем сегодня он не признал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске начался суд над Денисом Куценко, который в сентябре 2020 года на своей странице во ВКонтакте объявил о готовящемся массовом убийстве. После этого парень был задержан. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 3 лет. Свою вину в произошедшем сегодня он не признал. Следующее заседание назначено на январь 2022 года.

— Сегодня было начато судебное следствие. Мы огласили обвинительное заключение. Подсудимый выразил свою позицию по предъявленному обвинению. Установили порядок исследования доказательств и отложили судебное заседание, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в прокуратуре Ленинского района.

Пост, ставший поводом для судебных разбирательств

Напомним, Дениса Куценко арестовали в сентябре 2020 года в стенах колледжа за пост о готовящемся массовом убийстве. Парень заявил, что это не больше чем розыгрыш, затем его госпитализировали в психиатрическую больницу. Дома у него изъяли ножи, но это объясняется тем, что Денис учится в кулинарном колледже. После на студента завели уголовное дело по статье «приготовление к убийству двух и более лиц» (ч.1 ст.30 п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ), но на допросе он снова подчеркнул, что не хотел никого убивать и не готовился к преступлению.

После этого уголовное дело было переквалифицировано. Теперь 20-летний молодой человек обвиняется в даче заведомо ложного сообщения о действиях, создающих опасность гибели людей, совершенной из хулиганских побуждений (ч.1 ст. 207 УК РФ).

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