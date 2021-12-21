На трассе М-5 в Челябинской области возникли многокилометровые пробки

Фото: Трасса М5 Уфа – Челябинск/vk.com

В Челябинской области на трассе М-5 снова затруднено движение. Автомобилисты сообщают о проблемах с проездом недалеко от Аши, на границе с Башкортостаном, а также в окрестностях Миасса.

Под Миассом причиной проблем стало ДТП. Рядом с местом происшествия организовали реверсивное движение. В региональном управлении ГИБДД сообщили, что авария не серьезная, пострадавших нет.

На двух других участках трудности возникли из-за вышедших из строя машин. В окрестностях Аши сломалась «ГАЗель». Автомобиль находится на обочине, но все равно затрудняет проезд.

Ситуацию осложняет погода: в Челябинской области 21 декабря начался сильный снегопад. Скорого улучшения погоды не прогнозируют. Из-за завалившего взлетно-посадочную полосу снега прекратил работу челябинский аэропорт.

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