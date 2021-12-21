Готовимся к пробкам? В Челябинске отремонтируют 25 км трамвайных путей в 2022 году

Фото: Андрей АБРАМОВ

В 2022 году в Челябинске планируют обновить не менее 25 км трамвайных путей. Об этом сообщили в правительстве Челябинской области после того, как губернатор Алексей Текслер прокатился на трамвае. Подробнее о ремонте поговорили с заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Александром Егоровым в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск».

— С губернатором мы проехали на новом трамвае по новому участку улицы Цвиллинга, чтобы ощутить разницу на себе. Сейчас трамвай едет в четыре раза тише, его не болтает, рельсы новые, все кардинально отличается. Поэтому губернатор поручил продолжать эту работу и на следующий год увеличить в 4-5 раз объем ремонтов трамвайных путей, чтобы он стал скоростным, комфортным и безопасным, — рассказал Егоров.

Егоров также уточнил, что при ремонте будет применяться термитная сварка стыков — новая для Челябинска технология, которая массово используется в Москве, Екатеринбурге и Казани. Благодаря ей трамвай едет гораздо тише. Такую сварку применят на 20 км путей по Свердловскому и проспекту Победы.

В связи с этим челябинцам стоит готовиться к очередным перекрытиям дорог и пробкам в 2022 году. Ранее автомобилисты жаловались на трудности проезда по улице Цвиллинга, где затянулся ремонт после замены путей. Кроме ремонтов, власти хотят проложить новые пути от железнодорожного вокзала в Ленинский район через мост и улицу Дзержинского.

— В Челябинске должен быть скоростной трамвай, он должен передвигаться значительно быстрее, чем сейчас. Как ни странно, трамвай сейчас в Челябинске – один из самых медленных видов транспорта, чего быть не должно. Задача — обеспечить скоростное движение трамваев, чтобы пассажирам было удобно, чтобы наши граждане в значительной мере пересели на общественный транспорт и использовали его как основной вид транспорта в городе. Для этого он должен быть комфортным, современным и быстрым, — обозначил Алексей Текслер.

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