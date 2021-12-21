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Общество21 декабря 2021 11:21

В Челябинске поставщика медицинских средств оштрафовали за сговор на торгах

Второй участник сговора избежал наказания, успев добровольно во всем признаться
Елена КОЛЧИНА
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Участники картеля занимались поставками фармацевтической продукции

Участники картеля занимались поставками фармацевтической продукции

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинске сургутское ООО МК «Вита» обязали выплатить 2,4 млн рублей штрафа за участие в картельном сговоре с ООО «Здравпоставка».

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», компании заключили соглашение, чтобы поддерживать цену на аукционах по закупке фармацевтической продукции. За несколько лет фирмы совместно поучаствовали в десятках торгов, получив более 69 млн рублей дохода.

Если у компаний не было конкурентов на аукционе, одна из них отказывалась от участия в торгах, а вторая снижала начальную цену контракта не более чем на 1%. Если в аукционе участвовали другие фирмы, то цену контракта могли снизить на треть.

Во время проведенной Антимонопольной службой проверки выяснилось, что заявки на электронные торги обе компании подавали с одного IP-адреса. Более того, в Челябинске представительства фирм работали по одному и тому же адресу.

Челябинское ООО «Здравпоставка» добровольно сообщило в ФАС о заключенном им картельном соглашении. Благодаря этому организацию освободили от административной ответственности.

Вот как прокомментировали ситуацию в ООО «Здравпоставка»:

— В настоящее время мы обжалуем решение комиссии УФАС по Челябинской области в Арбитражном суде. Заявление принято к рассмотрению, после чего будет вынесено решение.

Говорить о каком-либо картельном сговоре не представляется возможным ввиду того, что действующий рынок, а также его проведенный анализ, показывает, что наша организация ни в коей мере не выходит за правовые, либо иные рамки, а также не способствует ухудшению экономической стабильности региона в целом.

Все исполненные и проанализированные в рамках рассмотрения дела контракты свидетельствуют о рыночной стоимости поставленного оборудования»

Директором ООО МК «ВИТА» и ООО «Здравпоставка» является один человек — Фомин Г.Л. Картельный сговор же подразумевает за собой сговор нескольких юридических лиц, с разными управленцами. Считаем, что УФАС подошел к рассмотрению дело по формальным признакам-комментирует Фомин Г.Л.

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