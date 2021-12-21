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Общество21 декабря 2021 11:33

Троллейбусную сеть в Челябинске продлят до «Ньютона»

Еще одну линию достроят в районе АМЗ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
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Фото: Андрей АБРАМОВ

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске троллейбусную сеть продлят до микрорайона «Ньютон». Такими планами в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» поделился замминистра транспорта Александр Егоров. По его словам, еще одну линию планируют построить в районе АМЗ — проектирование уже началось.

— В планах реконструировать порядка 70 км сети, в некоторых местах появятся новые опоры, — добавил Егоров. — Помимо этого, за два года на дороги выйдут 168 новых низкопольных троллейбусов, появится новое депо.

В Челябинске активно занялись электротранспортом. В следующем году власти планируют в 4-5 раз увеличить объем ремонтов трамвайных путей, а в Ленинском районе и вовсе проложить новые. Они будут тянуться от железнодорожного вокзала через мост на улицу Дзержинского. На время ремонта мост могут вовсе перекрыть.

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