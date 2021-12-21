В Челябинском аэропорту из-за плохой погоды продлили запрет на вылет и прилет самолетов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Челябинский аэропорт будет еще несколько часов не работать из-за плохой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

— Из-за неблагоприятных метеоусловий аэропорт закрыт до 18:10 для расчистки взлетной-посадочной полосы от снега и наледи. Просим пассажиров уточнять время вылета и прилета на онлайн-табло на сайте, — сообщила пресс-секретарь аэропорта Челябинска Елена Светлова.

Задерживаются рейсы в Москву, Волгоград и Новосибирск. На самый большой срок пока отложен рейс в столицу: самолет должен был вылететь в 12:45, но теперь его отправление перенесено на 17:45.

Напомним, в Челябинске 21 декабря начался сильный снегопад. Метеорологи не обещают улучшения погоды в ближайшее время.

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