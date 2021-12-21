В Челябинске живодеры изувечили бездомную собаку и подожгли ее заживо

Фото: Приют для животных Наш Дом г.Челябинск / vk.com
В Челябинске живодеры жестоко обошлись с бездомной собакой, гулявшей на улице. Они выкололи ей глаза, а после облили животное жидкостью для розжига и подожгли заживо.
Изувеченную собаку нашли 20 декабря на улице Бажова и доставили в приют для животных «Наш дом». Состояние дворняги вначале было критическое, но ветеринары смогли добиться улучшения и стабилизировать ситуацию. Тем не менее животному нужны медикаменты, чтобы пойти на поправку. Для этого приют организовал сбор средств в своих официальных сообществах в соцсетях.
Полиция Челябинска начала проверку по факту произошедшего. Сейчас устанавливаются личность живодеров и обстоятельства инцидента.
Этим летом 30-летний мужчина сбросил с балкона восьмого этажа своего щенка. Но этот момент не остался без внимания прохожих, которые оказались рядом. Позже полицейские нашли мужчину и привлекли его к уголовной ответственности.
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