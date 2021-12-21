Челябинск вечером встал в десятибалльных пробках из-за снегопада

Фото: читатель КП-Челябинск

В Челябинске во вторник вечером, 21 декабря, образовались пробки в десять баллов. Причиной всему стал обильный снегопад, который начался утром и продолжает до сих пор идти.

Заторы наблюдаются по всему проспекту Ленина, на въезде в Ленинский район, а также в центре и на Северо-Западе. Кроме того, движение частично парализовано на Свердловском тракте. Лучше всего дорожная ситуация обстоит в Чурилово и в Металлургическом районе.

Источник: Яндекс.пробки

Без аварий в этот раз тоже не обошлось. На пересечении улиц Хлебозаводская и Северный луч столкнулись фура и автобус. Фото: читатель КП-Челябинск

Дороги оказались в снегу не только в Челябинске, но и по всему региону. Сейчас специалисты территориального Миндортранса организовали патрульную расчистку.

— На региональных дорогах сейчас работают около 200 единиц техники. По прогнозу Гидрометеоцентра снег прекратится около 23-00. В ночь на региональных трассах последствия снегопада будут устранять 150 дорожных машин, — сообщили в Миндортрансе Челябинской области.

Также из-за снегопада приостановил работу челябинский аэропорт. Вылет и прилет самолетов не будет осуществляться до восьми часов вечера. В настоящий момент сотрудники авиапредприятия расчищают от снега взлетно-посадочную полосу.

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