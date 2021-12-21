Закрытие челябинского аэропорта продлено еще на несколько часов

Аэропорт не может начать работу из-за резкого снегопада. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники челябинского аэропорта продолжают чистить взлетно-посадочную полосу от снега. В связи с этим воздушная гавань не сможет принимать самолеты на посадку и высадку еще несколько часов.

— Из-за неблагоприятных метеоусловий аэропорт закрыт до 22:00 для расчистки взлетной-посадочной полосы от снега и наледи. Просим пассажиров уточнять время вылета и прилета на онлайн-табло на сайте, — сообщила пресс-секретарь аэропорта Челябинска Елена Светлова.

Два самолета, летевшие в Челябинск, были вынуждены сделать посадку в аэропорту Кольцово. Это рейсы из Москвы и Красноярска.

Напомним, в Челябинске 21 декабря начался сильный снегопад. Метеорологи не обещают улучшения погоды в ближайшее время.

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