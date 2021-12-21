В челябинском аэропорту 13 часов чистят взлетно-посадочную полосу от снега

Спецтехника борется с последствиями непогоды с 11 часов дня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Челябинский аэропорт из-за последствий снегопада не может не только принимать самолеты на посадку, но и отправлять их на вылет. Взлетно-посадочная полоса чистится от снега с 11 часов дня и с тех пор ничего не поменялось.

— Из-за неблагоприятных метеоусловий аэропорт закрыт до 00:00 для расчистки взлетной-посадочной полосы от снега и наледи. Просим пассажиров уточнять время вылета и прилета на онлайн-табло на сайте, — сообщила пресс-секретарь аэропорта Челябинска Елена Светлова.

Из-за непогоды в Челябинской области летевшие туда самолеты из Красноярска и Москвы вынуждены были сегодня вечером сделать посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Свердловская транспортная прокуратура поставила на контроль ситуацию с предоставлением услуг пассажирам, чьи рейсы не смогли долететь до конечного пункта назначения.

Напомним, в Челябинске 21 декабря начался сильный снегопад. Метеорологи не обещают улучшения погоды в ближайшее время.

Ранее из-за последствий дождя и снегопада у воздушной гавани возникли проблемы. 1 декабря прибывший из Казани самолет выкатился за пределы полосы после посадки.

Глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько обвинил менеджеров челябинского аэропорта в безответственности и некомпетентности. В отношении работников авиапредприятия возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи считают, что взлетно-посадочную полосу не подготовили к работе в условиях снега, дождя и гололеда.

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