«Ак Барс» в Казани крупно переиграл «Трактор» — 5:1

"Трактор" уступил "Ак Барсу" в Казани - 1:5. Фото КХЛ.

В октябре, на старте чемпионата КХЛ, на своей площадке черно-белые «в сухую» выиграли у «Ак Барса» — 5:0.

Сегодня, 21 декабря в Казани «барсы» взяли реванш у себя дома, к середине первого периода ведя в счете 3:0. Правда, незадолго до перерыва «Трактор» отыграл одну шайбу — гол на чету Виталия Абрамова. «Медведи» не сумели «вернуться в игру», пропустив еще две шайбы до финальной сирены. Итог — 5:1 в пользу «Ак Барса».

23 и 25 декабря «Трактор» в Челябинске поочередно сыграет с «Северсталью» и «Барысом». 25 декабря на матче с клубом из Казахстана пройдет празднование дня рождения «Трактора». Организаторы уже сообщили, что Трактор» выйдет на лед в форме с памятной цифрой, выполненной в бирюзовом цвете. Зрителей ждет предматчевое шоу и презентация проморолика, собранного из уникальных архивных кадров и сюжетов о «Тракторе» от болельщиков клуба.

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