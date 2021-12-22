Челябинский аэропорт вернулся к работе после снегопада

Самолеты не могли принимать и отправлять из-за сильного снегопада
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Челябинский аэропорт возобновил работу с 1:00 22 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе аваиапредприятия.
Воздушная гавань была закрыта с утра 21 декабря из-за сильного снегопада. Взлетно-посадочную полосу пытались чистить весь день, но снег не прекращался. Срок возобновления работы аэропорта несколько раз переносили. Задержались самолеты в Москву, Новосибирск, Волгоград и Красноярск.
Воздушным судам компаний «Аэрофлот» и «ЮВТ Авиа», летевшим из Москвы и Красноярска в Челябинск, пришлось совершить посадку в екатеринбургском Кольцово.
Утром 22 декабря из Челябинска вместе с вылетающими по расписанию рейсами отправили часть отложенных.
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