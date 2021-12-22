Легковушку разорвало на части после столкновения с фурами на трассе М5 в Челябинской области

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области / vk.com

В Челябинской области на 1747 километре трассы М-5 произошла авария, в которой погибли два человека. По предварительным данным, в 07:30 утра водитель на ВАЗ-21154 выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с грузовиком Scania, который вел 46-летний мужчина. От сильного удара «пятнашка» отлетела в сторону. Затем в нее врезался грузовик DAF, который вел 62-летний водитель. Судя по фото, ВАЗ буквально разорвало. В груде металла, который остался после аварии, узнать очертания машины почти невозможно.

45-летний водитель легковушки и его 42-летняя пассажирка погибли на месте аварии. Известно, что они были жителями города Усть-Катава. Сейчас сотрудники ГИБДД ограничили движение на этом участке трассы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее движение на трассе М-5 было затруднено из-за выпавшего в регионе снега. Автомобилисты сообщали о проблемах с проездом недалеко от Аши, на границе с Башкортостаном, а также в окрестностях Миасса.

Еще одна авария со смертельным исходом произошла на трассе в понедельник, 20 декабря. Тогда погиб один человек, двое пострадали.

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