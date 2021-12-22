В Челябинске сломались сразу три светофора

На месте аварий образовались дорожные заторы Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Металлургическом районе Челябинска утром 22 декабря перестали работать три светофора. На перекрестках, где они находятся, образовались пробки.

Светофоры отключились на пересечении улиц Румянцева и Мира, Румянцева и Богдана Хмельницкого, а также Богдана Хмельницкого и Жукова.

В муниципальном комитете должного хозяйства сообщили, что отключение произошло из-за аварии. Сейчас поломку пытаются устранить, но сколько времени это займет, пока не известно.

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