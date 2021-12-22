КХЛ объявила о старте предварительных продаж билетов на Неделю Звезд Хоккея 2022 в Челябинске

Фото: Минспорта Челябинской области

Сегодня, 21 декабря, на сайте Недели Звезд Хоккея 2022 стартовала продажа билетов на все мероприятия звездного уикенда. Первыми приобрести билеты смогут держатели карт Mastercard. Предварительная продажа пройдет до 27 декабря, а после билеты будут доступны всем желающим.

Билеты можно будет приобрести на сайте сразу на Матч Звезд ЖХЛ (8 января), Кубок Вызова МХЛ (9 января), Мастер-шоу и Матч Звезд КХЛ 2022 (15 и 16 января).

Доступ на мероприятие будет осуществляться только при наличии QR-кода.

Неделю Звезд Хоккея 2022 в Челябинске 8 января откроет Матч Звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Южный Урал будет представлен хоккеистками «Белых медведиц» Миленой Третяк и Татьяной Шаталовой.

На следующий день, 9 января, пройдет Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). В составе команды «Восток» выступят игроки магнитогорского клуба «Стальные лисы» Роман Канцеров, Илья Квочко и Илья Набоков, а также нападающий челябинских «Белых медведей» Дмитрий Киржаков.

В субботу, 15 января, состоится первая часть Мастер-шоу Матча звезд КХЛ, а также полуфинальные матчи турнира, на следующий день — продолжение Мастер-шоу, матч за третье место и финал. От южноуральских клубов «Трактор» и «Металлург» в уикенде примут участие 6 игроков. Первым представителем «Металлурга» стал Филипп Майе, именно он был одним из лидеров в голосовании болельщиков. Позже представители СМИ выбрали четырех хоккеистов «Трактора»: Никиту Тертышного, Теему Пулккинена, Ника Бэйлена, Лукаша Седлака. На завершающем этапе формирования команд Лига заменила нападающего «Йокерита» Брайана О’Нилла на Брендэна Лайпсика из «Металлурга».