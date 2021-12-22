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Здоровье22 декабря 2021 6:24

В Челябинской области 560 человек за день заболели коронавирусом

Частота обнаружения новых случаев заболевания опустилась до уровня начала ноября, но количество смертей не уменьшается
Елена КОЛЧИНА
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На лечении сейчас находятся 4,5 тыс. южноуральцев

На лечении сейчас находятся 4,5 тыс. южноуральцев

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области выявили 560 новых случаев коронавируса. Менее 560 заболевших в день в регионе не регистрировали с 6 ноября.

Несмотря на снижение заболеваемости, количество смертей остается близким к максимальному. За последний день от ковидной пневмонии в Челябинской области умерли 30 человек.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас Covid-19 болеют 4470 южноуральцев.

За все время с начала пандемии коронавирус обнаружили у 142 181 жителя Челябиснкой области.

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