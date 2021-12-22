Руководителя школы в Челябинске оштрафовали за падение ученика из окна

До беды школьника довели шалости на перемене Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководителя и сотрудников филиала школы в Металлургическом районе Челябинска наказали после падения 13-летнего мальчика из окна. Несчастный случай произошел 21 октября.

На перемене дети швыряли друг в друга снегом, который брали с оконных отливов. Ученик седьмого класса открыл окно в пролете лестницы, между третьим и четвертым этажами, чтобы зачерпнуть очередную порцию снега. Во время игры мальчик не удержался на подоконнике и выпал на улицу. Школьника с серьезными травмами увезли в больницу.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, после несчастного случаю у директора школы потребовали устранить допущенные нарушения. К административной ответственности привлекли еще трех сотрудников образовательного учреждения.

Кроме того, главу филиала школы оштрафовали на 10 тыс. рублей за нарушение права учащихся.

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