В Челябинской области создали штаб по устранению последствий ЧП на газопроводе

Жителей Чебаркульского района встревожило огненное зарево. Фото: vk.com/podslushano_chbrk

После ночной аварии и пожара в Чебаркульском районе создали специальный штаб по ликвидации последствий происшествия. Штаб возглавил вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль. В состав рабочей группы вошли также представители муниципалитета, сотрудники МЧС и газовики.

Причины пожара пока не удалось выяснить.

Ремонтом газопровода сейчас занимаются сотрудники ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» и АО «Газпром газораспределение Челябинск», а также спасатели.

— Оперативно проведены работы по переключению газоснабжения по резервной схеме, — сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства и инфраструктуры, которое взяло на контроль ситуацию.

После собрания штаба в Челябинской области решили провести обходы газовых систем.

Напомним, факельное горение газа началось около 3:00 22 декабря. Пожар несколько часов тушили 58 человек. К утру с огнем удалось справиться. Газопровод диаметром 50 сантиметров оказался поврежден в двух километрах от деревни Боровое, недалеко от федеральной трассы М-5.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru