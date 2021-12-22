Газопровод в Челябинской области загорелся из-за смещения слоев почвы

Фото: vk.com/podslushano_chbrk

В СУ Следственного комитета Челябинской области проводят доследственную проверку после ночного пожара на газопроводе в Чебаркульском районе. На месте происшествия сейчас работают сотрудники СК и других правоохранительных органов. Эксперты устанавливают причины пожара, параллельно идет ремонт газопровода.

— По предварительным данным, возгорание произошло при деформации газопровода из-за смещения слоев почвы, — рассказал старший помощник руководителя регионального СУ СК Владимир Шишков. Он уточнил, что люди при происшествии не пострадали.

Напомним, факельное горение на месте разгерметизации газопровода началось около 3:00 22 декабря. Пожар вспыхнул над трубой, проложенной в метре под поверхностью земли. Потушить пламя удалось только утром. В регионе после аварии решили провести обход газопроводов, чтобы не допустить аналогичных происшествий.

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