В здании суда в центре Челябинска появятся бильярдная и тренажерный зал

Иллюстрация: дизайн проект из документации аукциона

В Челябинске объявили аукцион по поиску подрядчика для капремонта в подвале Седьмого кассационного суда. Суд находится в доме №161 по улице Кирова, где раньше размещался Главпочтамт.

Иллюстрация: дизайн проект из документации аукциона

На портале госзакупок опубликовали дизайн-проект будущего облика цокольного этажа.

Согласно документации, в подвале суда должны появиться обеденные зоны разной вместимости, кухня, бильярдная, комнаты отдыха с креслами и столиками, а также тренажерный зал с огромным настенным зеркалом, велотренажерами, беговыми дорожками и штангами.

Иллюстрация: дизайн проект из документации аукциона

В визуализации помещения оформлены в бежевых, серых и золотых тонах, позолочены даже лампы над столиками в обеденной зоне. Светильников, кстати, предусмотрено несколько видов: кольцеобразные, в виде шаров и трубок, и даже «люстра в стиле постмодерн с двунаправленным светом».

Иллюстрация: дизайн проект из документации аукциона

Перед началом ремонта получили акт историко-культурной экспертизы, так как построенное в 1936 году здание Главпочтамта является объектом культурного наследия.

Иллюстрация: дизайн проект из документации аукциона

Заказчик — ОГКУ «Челябоблинвестстрой» — готов заплатить за обновление подвальных помещений 2,14 млн рублей.

Иллюстрация: дизайн проект из документации аукциона

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