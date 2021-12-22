Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 11:27

В Челябинской области начальник отдела полиции отбирал премии у подчиненных

Теперь его вместе с заместителем будут судить
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Руководители обирали подчиненных

Руководители обирали подчиненных

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области передали в суд уголовное дело двух экс-полицейских: бывшего начальника отдела МВД по Каслинскому району и его заместителя. Обоих обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, бывший начальник отдела в декабре 2019 года назначил повышенные премии подчиненным, но только затем, чтобы потом самому забрать часть денег — 27 тыс. рублей.

Кроме того, экс-начальник и его заместитель несколько месяцев отбирали у полицейских части премий. Всего им удалось незаконно получить 129 тыс. рублей.

Как сообщили в региональной прокуратуре, обоих обвиняемых уволили из МВД, а у одного из них во время расследования арестовали гараж.

Уголовное дело бывших сотрудников полиции будет рассматривать Каслинский городской суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru