В Челябинской области начальник отдела полиции отбирал премии у подчиненных

Руководители обирали подчиненных Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области передали в суд уголовное дело двух экс-полицейских: бывшего начальника отдела МВД по Каслинскому району и его заместителя. Обоих обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, бывший начальник отдела в декабре 2019 года назначил повышенные премии подчиненным, но только затем, чтобы потом самому забрать часть денег — 27 тыс. рублей.

Кроме того, экс-начальник и его заместитель несколько месяцев отбирали у полицейских части премий. Всего им удалось незаконно получить 129 тыс. рублей.

Как сообщили в региональной прокуратуре, обоих обвиняемых уволили из МВД, а у одного из них во время расследования арестовали гараж.

Уголовное дело бывших сотрудников полиции будет рассматривать Каслинский городской суд.

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