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Общество22 декабря 2021 13:10

В Челябинской области будут судить экс-начальника райотдела полиции за махинации с премиями подчиненных

Вместе с ним на скамье подсудимых окажется и его заместитель
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
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По версии следствия, начальник райотдела полиции и его зам в прошлом году присвоили себе 127 тысяч рублей.

По версии следствия, начальник райотдела полиции и его зам в прошлом году присвоили себе 127 тысяч рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Каслинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника местного отдела полиции и его заместителя. Они оба обвиняются в совершении преступления по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным следствия, начальник райотдела полиции вместе со своим замом в прошлом году выписывал премии своим подчиненным, а потом просил вернуть обратно часть денежных средств. Таким образом, они получили 129 тысяч рублей, которые потратили на собственные нужды.

Также было установлено, что в декабре 2019 года начальник райотдела полиции установил некоторым сотрудникам стимулирующие выплаты в повышенном размере, но часть средств он изъял и распорядился по собственному усмотрению. Это была сумма в 27 тысяч рублей.

— Указанные сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В ходе следствия на гараж одного из обвиняемых наложен арест, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу.

В ноябре осудили бывшего начальника Верхнеуральского отдела МВД и его зама за ряд должностных преступлений. Было установлено, что в 2017 году они присвоили железобетонные плиты, принадлежавшие ведомству, в котором они работали.

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