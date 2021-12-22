В Челябинске нашли поджигателя автомобиля BMW, который принадлежал работающему в скорой помощи активисту

Машина выгорела дотла. Фото: Валентина Волкова

Челябинские полицейские установили личность подозреваемого в поджоге автомобиля BMW, который принадлежал местному активисту и водителю скорой помощи Евгению Палину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полциии «Тракторозаводский» был задержан подозреваемый 1962 года рождения. Ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ведомства.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и мотивы поджога автомобиля.

Инцидент произошел вечером, 19 декабря, во дворе дома, где живет Евгений. По словам соседей, до пожара там кружилась неизвестная машина, которая позже скрылась. Пострадал и рядом стоявший автомобиль. Сам Палин считает, что это был поджог — месть за его общественную деятельность.

Напомним, Евгений Палин вместе с другими водителями скорой помощи обращался к главе региона, жалуясь на низкий уровень заработной платы. Ранее вице-губернатор региона Ирина Гехт заявила, что усталость сотрудников скорой помощи начали использовать в политических целях, и что водители получают все дополнительные выплаты, а некоторые — дважды.

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