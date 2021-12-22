В подвале челябинского суда не смогут сделать бильярдную и тренажерный зал

Фото: конкурсная документация

В Челябинске отменили торги на проведение капитального ремонта в подвале седьмого кассационного суда. Заказчик «Челябоблинвестрой» планировал не только обновить помещения, но и обустроить там бильярдную и тренажерный зал. Но в ходе составления контракта была допущена техническая ошибка. Информация об этом содержится на портале Госзакупок.

На работы планировалось потратить 2,14 млн рублей. Согласно документации, в подвале суда должны были появиться обеденные зоны разной вместимости, кухня, бильярдная, комнаты отдыха с креслами и столиками, а также тренажерный зал с огромным настенным зеркалом, велотренажерами, беговыми дорожками и штангами.

Фото: конкурсная документация

В визуализации помещения оформлены в бежевых, серых и золотых тонах, позолочены даже лампы над столиками в обеденной зоне. Светильников, кстати, предусмотрено несколько видов: кольцеобразные, в виде шаров и трубок, и даже «люстра в стиле постмодерн с двунаправленным светом».

Суд находится в доме №161 по улице Кирова, где раньше размещался Главпочтамт. Здание было простроено в 1936 году и в настоящий момент является объектом культурного наследия. Заказчику работ пришлось получить акт историко-культурной экспертизы, чтобы объявить торги на ремонт помещений.

Этим летом в Челябинске состоялся аукцион на строительство восьмиэтажного здания для налоговой. Торги выиграла московская фирма «Сибиряк», предложив за работы 1,21 млрд рублей. Объект будет находиться у перекрестка улиц Энгельса и Труда.

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