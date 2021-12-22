В Челябинской области погиб рыбак из-за включенной газовой горелки

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области спасатели Кыштымского отряда эвакуировали 64-летнего мужчину, погибшего во время рыбалки на озере Увильды. Рядом с его телом нашли включенную газовую горелку с пустым баллоном. Об этом сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Погибший рыбак установил палатку в километре от берега. Ночью он сел греться в кресле и оставил рядом с собой включенную газовую горелку. Палатка была закрыта, поэтому мужчина задохнулся и умер. Утром погибшего обнаружил его знакомый, который вызвал спасателей и полицию.

— Спасатели собрали личные вещи, транспортировали погибшего на берег и передали сотрудникам полиции, — сообщили в областной ПСС.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Чтобы избежать трагедии на рыбалке, спасатели советуют не злоупотреблять согревающими напитками и не оставлять без присмотра газовые обогреватели или плитки. Также для безопасного использования любого газового оборудования следует обеспечить вентиляцию и приток свежего воздуха в палатку.

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