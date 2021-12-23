Жители Челябинска теперь могут купить свой складской комплекс прямо в СберБанк Онлайн

Теперь купить паи закрытого ПИФа недвижимости «Сбер — Арендный бизнес 7» можно прямо в СберБанк Онлайн. Фонд приобретает построенные и сданные в аренду крупные объекты коммерческой недвижимости — складские и логистические комплексы, торговые и офисные центры. Арендаторы складов — крупнейшие федеральные торговые сети. Договоры аренды — долгосрочные. Выплаты дохода от аренды владельцам паев производятся каждый квартал. Срок действия фонда — до 2031 года.

Качественная коммерческая недвижимость продолжает пользоваться популярностью среди частных инвесторов на протяжении последних лет. Общий объем инвестиций в закрытые паевые фонды недвижимости под управлением Сбер Фонды Недвижимости и Сбер Управление Активами превысил 65 млрд рублей к концу ноября 2021 года, а общее число пайщиков составило более 20 тысяч человек.

Только с начала года жители Челябинска вложили в коммерческую недвижимость через ЗПИФы Сбера более полумиллиарда рублей.

«Сбер — Арендный бизнес 7» — фонд для неквалифицированных инвесторов. Для приобретения паев необходимо зайти в Сбербанк Онлайн, найти вкладку «Инвестиции» и нажать «+» справа от надписи. В списке готовых инвестиционных решений необходимо выбрать вкладку «Сбер — Арендный бизнес 7». Перед покупкой пая необходимо пройти тестирование. Минимальная сумма вложений составит 300 тысяч рублей.

Комиссия за управление составляет 1% в год, также взимается комиссия 5% от дохода. К примеру, при стоимости пая в 300 тысяч и возможном доходе в 10% совокупный размер комиссий в год составит 4,5 тысячи рублей (3 тысячи — комиссия за управление и 1,5 тысяч — комиссия за успех), что заметно ниже оплаты коммунальных услуг при сдаче арендной квартиры. Также онлайн не взимается комиссия при покупке паев ЗПИФ.

Екатерина Черных, генеральный директор Сбер Фонды Недвижимости

«На сегодняшний день ЗПИФ недвижимости — один из лучших инструментов для сохранения капитала. Покупка недвижимости и последующая ее сдача в аренду уже давно не приносят былого дохода. Наше исследование показало, что доходность такого вида вложений составляет не более 5-6% в крупных российских городах, что не позволяет защитить свои вложения от инфляции. Коммерческая недвижимость всегда востребована, и сейчас в этом сегменте можно найти качественные объекты, которые могут обеспечить доход на 3-4% выше доходов от сдачи квартиры в аренду. Более того, рентные фонды недвижимости выплачивают доход от аренды ежеквартально, обеспечивая владельцу паев регулярный денежный поток. То есть это доход здесь и сейчас, а не в перспективе нескольких лет. Также стоит отметить, что, покупая паи ЗПИФ, человек становится владельцем доли в недвижимости, которая входит состав фонда, таким образом, его вложения — это реальные объекты, которые можно в буквальном смысле потрогать руками».

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка

«Рынок коммерческой недвижимости в России бурно развивается, но еще не достиг своего пика. Данный сегмент привлекает инвесторов потенциальной доходностью и возможностью уберечь средства от инфляции, темпы которой в последнее время ускоряются. Несмотря на пандемию и ограничения, связанные с ней, рынок коммерческой недвижимости остается очень популярным и прибыльным. В большей степени этому способствует рост продаж онлайн-ритейлеров и, как следствие, рост спроса на складскую и логистическую недвижимость».

Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) недвижимости — это инструмент коллективных инвестиций в недвижимость, который позволяет инвесторам с небольшим капиталом владеть крупными качественными объектами недвижимости. Приобрести паи фонда можно от 300 тысяч рублей, что гораздо дешевле стоимости даже небольшой однокомнатной квартиры в крупных городах. При этом, качественные объекты коммерческой недвижимости демонстрируют стабильную доходность, которая превышает доход от покупки жилья в ипотеку и сдачи его в аренду.

ЗПИФ недвижимости привлекательны для инвесторов не только более низким порогом входа по сравнению с вложениями в саму коммерческую недвижимость, но и тем, что инвестору не нужно тратить время на решение вопросов ремонта и эксплуатации объектов, поиск арендаторов и сбор арендных платежей, а также уплаты налогов. К тому же, в фонд будут приобретены несколько различных типов недвижимости, таким образом портфель диверсифицирован, и в случае реализации рисков одного из объектов, влияние на работу и доходность фонда не будет критическим, потому что другие объекты будут функционировать в штатном режиме.