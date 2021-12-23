В Челябинской области похолодает до -32

На смену снегопадам идут морозы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области заканчивается снегопады, но начинается похолодание. Местами морозы будут очень сильными, предупреждают метеорологи.

Днем 23 декабря в регионе обещают от -7 до -17 градусов и ветер с порывами до 12 метров в секунду. Уже в ночь на пятницу, 24 декабря, похолодает до -20, -25, а при прояснении температура воздуха может опуститься до -28 градусов. Днем в пятницу воздух прогреется, в лучшем случае, до -17 градусов.

В ночь на субботу будет до -22, а в горных и низинных районах — до -32 градусов.

Существенных осадков в ближайшие дни не обещают, только переменную облачность.

Напомним, морозы до -31 градусов прогнозируют также на новогоднюю ночь. Праздничные выходные в январе тоже будут холодными.

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